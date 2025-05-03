В Брянской области ВСУ атаковали дроном-камикадзе мирных жителей, собравшихся у автолавки
Богомаз: ВСУ нанесли удар по селу Новая Погощь, четыре человека пострадали
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами-камикадзе на село Новая Погощь Суземского района. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, ВСУ специально ударили по мирным жителям, дождавшись момента, пока они соберутся возле автолавки в селе Новая Погощь.
«К сожалению, осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава области.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинские войска нанесли несколько ударов по храму в селе Зерново Суземского района. Во время атаки они использовали дроны и миномёты. Обошлось без пострадавших.