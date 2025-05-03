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3 мая, 10:37

В Брянской области ВСУ атаковали дроном-камикадзе мирных жителей, собравшихся у автолавки

Богомаз: ВСУ нанесли удар по селу Новая Погощь, четыре человека пострадали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами-камикадзе на село Новая Погощь Суземского района. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ специально ударили по мирным жителям, дождавшись момента, пока они соберутся возле автолавки в селе Новая Погощь.

«К сожалению, осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава области.

Женщина получила ранение во время обстрела ВСУ Горловки
Женщина получила ранение во время обстрела ВСУ Горловки

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинские войска нанесли несколько ударов по храму в селе Зерново Суземского района. Во время атаки они использовали дроны и миномёты. Обошлось без пострадавших.

Владимир Озеров
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