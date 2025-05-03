В Брянской области ВСУ атаковали дроном-камикадзе мирных жителей, собравшихся у автолавки

Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами-камикадзе на село Новая Погощь Суземского района. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ специально ударили по мирным жителям, дождавшись момента, пока они соберутся возле автолавки в селе Новая Погощь.

«К сожалению, осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава области.