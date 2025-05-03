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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 мая, 10:21

Женщина получила ранение во время обстрела ВСУ Горловки

Мэр Приходько сообщил об обстреле Горловки со стороны ВСУ, пострадала женщина

Солдат ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Солдат ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Украинские военные вновь обстреляли Горловку, всего за сутки зафиксировано 15 прилётов, в результате которых ранения получила местная жительница. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Также повреждено административное здание и два автомобиля на территории Горловки.

«В результате артобстрела со стороны украинских террористов ранена мирная жительница Горловки», — уточнил градоначальник.

Из-за атаки дронов во время тушения пожара в Горловке ранены восемь сотрудников МЧС
Из-за атаки дронов во время тушения пожара в Горловке ранены восемь сотрудников МЧС

Ранее Приходько сообщил, что в Горловке на территории ДНР произошла очередная трагедия – женщина, получившая ранения в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований 29 апреля, скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

Татьяна Миссуми
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