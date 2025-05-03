Женщина получила ранение во время обстрела ВСУ Горловки
Мэр Приходько сообщил об обстреле Горловки со стороны ВСУ, пострадала женщина
Солдат ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Украинские военные вновь обстреляли Горловку, всего за сутки зафиксировано 15 прилётов, в результате которых ранения получила местная жительница. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Также повреждено административное здание и два автомобиля на территории Горловки.
«В результате артобстрела со стороны украинских террористов ранена мирная жительница Горловки», — уточнил градоначальник.
Ранее Приходько сообщил, что в Горловке на территории ДНР произошла очередная трагедия – женщина, получившая ранения в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований 29 апреля, скончалась от травм, несовместимых с жизнью.