Женщина получила ранение во время обстрела ВСУ Горловки

Украинские военные вновь обстреляли Горловку, всего за сутки зафиксировано 15 прилётов, в результате которых ранения получила местная жительница. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Также повреждено административное здание и два автомобиля на территории Горловки.