Из-за атаки дронов во время тушения пожара в Горловке ранены восемь сотрудников МЧС

Восемь сотрудников МЧС России пострадали в Горловке (ДНР) при атаке БПЛА при тушении пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Днём 2 мая в Никитовском районе пожарные тушили хозпостройку, загоревшуюся в результате атаки беспилотника. Во время тушения пожара активность БПЛА усилилась, из-за чего спасателям несколько раз приходилось прерывать работу и укрываться в безопасном месте. В итоге, дальнейшее тушение стало невозможным.



«Спустя час личному составу удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне: восемь сотрудников МЧС доставлены с акубаротравмой в больницу. Повреждён штабной автомобиль», — говорится в сообщении спасательного ведомства.