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Регион
2 мая, 17:16

Из-за атаки дронов во время тушения пожара в Горловке ранены восемь сотрудников МЧС

В Горловке при атаке дронов ВСУ пострадали восемь сотрудников МЧС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Восемь сотрудников МЧС России пострадали в Горловке (ДНР) при атаке БПЛА при тушении пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Днём 2 мая в Никитовском районе пожарные тушили хозпостройку, загоревшуюся в результате атаки беспилотника. Во время тушения пожара активность БПЛА усилилась, из-за чего спасателям несколько раз приходилось прерывать работу и укрываться в безопасном месте. В итоге, дальнейшее тушение стало невозможным.

«Спустя час личному составу удалось эвакуироваться на пожарной автоцистерне: восемь сотрудников МЧС доставлены с акубаротравмой в больницу. Повреждён штабной автомобиль», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Ранее сообщалось, что с применением дрона-камикадзе ВСУ предприняли попытку атаковать детскую площадку, расположенную в Токмаке Запорожской области. Там в момент инцидента находились дети, но из них, к счастью, никто не пострадал.

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Наталья Демьянова
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