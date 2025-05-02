«Купол Донбасса» остановил первомайский дрон ВСУ, который должен был атаковать Мариуполь

Террористическую атаку украинского беспилотника сорвали в Донецкой народной Республике (ДНР). Беспилотник самолётного типа должен был ударить по центру Мариуполя, но его остановила система РЭБ «Купол Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.

Атаку беспилотника ВСУ сорвали в ДНР. Видео © Пресс-служба Штаба обороны ДНР

«Первого мая боевики вооружённых формирований Украины предприняли попытку совершить террористическую атаку на центр Мариуполя с использованием БПЛА самолётного типа, вооруженного боевым фугасным зарядом с поражающими элементами», — рассказали в пресс-службе.