«Купол Донбасса» остановил первомайский дрон ВСУ, который должен был атаковать Мариуполь
В ДНР остановили дрон, который должен был атаковать центр Мариуполя
Террористическую атаку украинского беспилотника сорвали в Донецкой народной Республике (ДНР). Беспилотник самолётного типа должен был ударить по центру Мариуполя, но его остановила система РЭБ «Купол Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.
Атаку беспилотника ВСУ сорвали в ДНР. Видео © Пресс-служба Штаба обороны ДНР
«Первого мая боевики вооружённых формирований Украины предприняли попытку совершить террористическую атаку на центр Мариуполя с использованием БПЛА самолётного типа, вооруженного боевым фугасным зарядом с поражающими элементами», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в Ставропольском крае. Жителей призвали внимательно следить за официальными сообщениями и в случае необходимости обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб «112».
Пресс-служба Штаба обороны ДНР