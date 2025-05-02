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Регион
2 мая, 06:11

Опасность атаки беспилотников объявлена в Ставропольском крае

Губернатор Владимиров: В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Ставропольском крае. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Опасность атаки беспилотников объявлена в Ставропольском крае. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В своём Telegram-канале он призвал жителей внимательно следить за официальными сообщениями и в случае необходимости обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб «112».

Угроза атаки БПЛА в данный момент также действует на всей территории Северной Осетии.

Силы ПВО Воронежской области нейтрализовали несколько украинских БПЛА
Силы ПВО Воронежской области нейтрализовали несколько украинских БПЛА

Напомним, что массированная атака украинских беспилотников была отражена российскими средствами ПВО минувшей ночью. Всего расчётам зенитных комплексов удалось поразить 121 дрон самолётного типа.

Оксана Попова
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