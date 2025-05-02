Опасность атаки беспилотников объявлена в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В своём Telegram-канале он призвал жителей внимательно следить за официальными сообщениями и в случае необходимости обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб «112».