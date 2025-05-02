Опасность атаки беспилотников объявлена в Ставропольском крае
Губернатор Владимиров: В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Ставропольском крае. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о введении режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В своём Telegram-канале он призвал жителей внимательно следить за официальными сообщениями и в случае необходимости обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб «112».
Напомним, что массированная атака украинских беспилотников была отражена российскими средствами ПВО минувшей ночью. Всего расчётам зенитных комплексов удалось поразить 121 дрон самолётного типа.