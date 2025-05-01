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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 апреля, 22:46

Силы ПВО Воронежской области нейтрализовали несколько украинских БПЛА

Системы ПВО и РЭБ сбили несколько украинских дронов в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — говорится в сообщении главы региона в телеграм-канале.

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А прошлой ночью российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив в общей сложности 34 воздушных цели самолётного типа. Основная часть БПЛА была нейтрализована над приграничными регионами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Тимур Хингеев
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