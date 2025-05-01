Силы ПВО Воронежской области нейтрализовали несколько украинских БПЛА

Системы ПВО и РЭБ сбили несколько украинских дронов в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — говорится в сообщении главы региона в телеграм-канале.