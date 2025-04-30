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Регион
Опубликовано 30 апреля 2025, 04:30

Силы ПВО России уничтожили за ночь 34 украинских беспилотника

В ночь на 30 апреля российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив в общей сложности 34 воздушных цели самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Основная часть БПЛА была нейтрализована над приграничными регионами: 15 единиц перехвачено в небе Курской области, восемь — над Брянской областью и семь над Орловской областью. Кроме того, три беспилотника сбиты во Владимирской области и один — в Белгородской области.

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А в ночь на 29 апреля силы ПВО уничтожили над Россией 91 украинский беспилотник. Наибольшее число дронов было перехвачено над территорией Рязанской области (11).

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Артём Гапоненко
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