Силы ПВО России уничтожили за ночь 34 украинских беспилотника

В ночь на 30 апреля российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив в общей сложности 34 воздушных цели самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Основная часть БПЛА была нейтрализована над приграничными регионами: 15 единиц перехвачено в небе Курской области, восемь — над Брянской областью и семь над Орловской областью. Кроме того, три беспилотника сбиты во Владимирской области и один — в Белгородской области.