Силы ПВО вечером и ночью уничтожили над Россией 91 украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны с вечера 28 апреля и в течение ночи отразили атаку на регионы России 91 украинского беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За ночь 11 БПЛА уничтожили в Рязанской области, восемь — в Нижегородской области, семь — в Орловской области, по четыре — над Крымом и Чёрным морем, по два — над Белгородской областью и Московским регионом, и по одному — над Калужской и Брянской областями.

Кроме того, с 20:00 мск 28 апреля и до полуночи был ликвидирован 51 дрон. Таким образом всего за 10 часов над страной был сбит 91 БПЛА.