Дрон ВСУ сбили над Жуковским районом Калужской области

«Силами ПВО на территории Жуковского района уничтожен БПЛА. На месте работает оперативная группа», — написал Шапша в своём Telegram-канале.

Силы ПВО менее чем за 3 часа сбили над Россией 51 украинский дрон

Силы ПВО менее чем за 3 часа сбили над Россией 51 украинский дрон

По предварительной информации, атака дрона ВСУ на Калужскую область обошлась без пострадавших и повреждений инфраструктуры на земле, добавил губернатор.

Отметим, что этой же ночью, 29 апреля, атаку дронов ВСУ отразили над двумя районами Нижегородской области. Там, к счастью, тоже обошлось без жертв и разрушений.