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Опубликовано 29 апреля 2025, 03:52

Дрон ВСУ сбили над Жуковским районом Калужской области

Дрон сбили над Калужской областью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Дрон сбили над Калужской областью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Украинский беспилотник сбили российские средства противовоздушной обороны над Жуковским районом Калужской области. Об уничтожении БПЛА сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Силами ПВО на территории Жуковского района уничтожен БПЛА. На месте работает оперативная группа»,написал Шапша в своём Telegram-канале.

Силы ПВО менее чем за 3 часа сбили над Россией 51 украинский дрон
Силы ПВО менее чем за 3 часа сбили над Россией 51 украинский дрон

По предварительной информации, атака дрона ВСУ на Калужскую область обошлась без пострадавших и повреждений инфраструктуры на земле, добавил губернатор.

Отметим, что этой же ночью, 29 апреля, атаку дронов ВСУ отразили над двумя районами Нижегородской области. Там, к счастью, тоже обошлось без жертв и разрушений.

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Лия Мурадьян
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