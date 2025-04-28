ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 20:59

Силы ПВО менее чем за 3 часа сбили над Россией 51 украинский дрон

БПЛА самолётного типа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

БПЛА самолётного типа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Средства противовоздушной обороны (ПВО) менее чем за три часа сбили над регионами России 51 украинский дрон. Массированную атаку отражали в период с 20:20 до 23:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 20:20 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа»,указано в сообщении ведомства.

Военкоры сообщили о начале операции по освобождению Херсонской области
Военкоры сообщили о начале операции по освобождению Херсонской области

Большую часть беспилотников сбили над Курской областью — 40 штук. Ещё пять уничтожили в Орловской области, два БПЛА сбили над Крымом, три — над Чёрным морем. Один беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью.

Отметим, что этим вечером ВСУ также пытались атаковать Липецкую область. Как сообщили жители Ельца, в небе над городом прогремели взрывы, а перед этим местные слышали характерный звук пролёта беспилотника.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar