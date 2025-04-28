Силы ПВО менее чем за 3 часа сбили над Россией 51 украинский дрон

Средства противовоздушной обороны (ПВО) менее чем за три часа сбили над регионами России 51 украинский дрон. Массированную атаку отражали в период с 20:20 до 23:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 20:20 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.

Большую часть беспилотников сбили над Курской областью — 40 штук. Ещё пять уничтожили в Орловской области, два БПЛА сбили над Крымом, три — над Чёрным морем. Один беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью.