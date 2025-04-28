Военкоры сообщили о начале операции по освобождению Херсонской области

Российские войска высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

По его данным, полученным от группировки войск «Днепр», подразделения ВС РФ закрепляются на новых позициях, одновременно контролируя воздушное пространство. Мобильные группы ПВО и бойцы на позициях ежедневно сбивают тяжелые гексакоптеры, не позволяя ВСУ использовать их для разведки и ударов, отметил Котенок.

Он также сообщил, что подразделения «Днепра» заняли острова между Крынками и Казачьими Лагерями, а также вошли в южную часть села Тягинка на правом берегу Днепра. По словам Котенка, эту информацию подтверждают и украинские источники.

Если данные подтвердятся, происходящее можно будет расценивать как «начало освобождения Херсонской области», добавил военкор.