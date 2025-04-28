Военкоры сообщили о начале операции по освобождению Херсонской области
Военкор Котенок: ВС РФ высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области
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Российские войска высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
По его данным, полученным от группировки войск «Днепр», подразделения ВС РФ закрепляются на новых позициях, одновременно контролируя воздушное пространство. Мобильные группы ПВО и бойцы на позициях ежедневно сбивают тяжелые гексакоптеры, не позволяя ВСУ использовать их для разведки и ударов, отметил Котенок.
Он также сообщил, что подразделения «Днепра» заняли острова между Крынками и Казачьими Лагерями, а также вошли в южную часть села Тягинка на правом берегу Днепра. По словам Котенка, эту информацию подтверждают и украинские источники.
Если данные подтвердятся, происходящее можно будет расценивать как «начало освобождения Херсонской области», добавил военкор.
Ранее Life.ru рассказал, что трое российских разведчиков из группировки «Днепр» сумели гранатами отразить нападение отряда украинского спецназа. Инцидент произошёл в районе Пятихаток Запорожской области, где военные ВС РФ предотвратили попытку атаки ВСУ.