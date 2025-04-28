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Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 09:18
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Военкоры сообщили о начале операции по освобождению Херсонской области

Военкор Котенок: ВС РФ высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /YuriyMaltsev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /YuriyMaltsev

Российские войска высадились на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

По его данным, полученным от группировки войск «Днепр», подразделения ВС РФ закрепляются на новых позициях, одновременно контролируя воздушное пространство. Мобильные группы ПВО и бойцы на позициях ежедневно сбивают тяжелые гексакоптеры, не позволяя ВСУ использовать их для разведки и ударов, отметил Котенок.

Он также сообщил, что подразделения «Днепра» заняли острова между Крынками и Казачьими Лагерями, а также вошли в южную часть села Тягинка на правом берегу Днепра. По словам Котенка, эту информацию подтверждают и украинские источники.

Если данные подтвердятся, происходящее можно будет расценивать как «начало освобождения Херсонской области», добавил военкор.

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Ранее Life.ru рассказал, что трое российских разведчиков из группировки «Днепр» сумели гранатами отразить нападение отряда украинского спецназа. Инцидент произошёл в районе Пятихаток Запорожской области, где военные ВС РФ предотвратили попытку атаки ВСУ.

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Марина Фещенко
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