«‎Хрипы раненых выдали»: Три разведчика гранатами обратили в бегство спецназ ВСУ с тяжёлыми потерями

Разведчик с позывным Понура признался, что нашим бойцам изначально не было известно, что противниками окажутся спецназовцы. Уже в процессе боя российским бойцам стало всё ясно, но отступать они не собирались, а вооружились гранатами и нанесли противнику жестокое поражение.

Его товарищ, Сокол, рассказал, что решение начать бой с украинским спецназом три разведчика приняли вместе. Сначала они предложили противникам из ВСУ сдаться, но они открыли огонь. Тогда Понура начал бомбардировку блиндажа гранатами, а Сокол и Слот прикрывали вход, чтобы засевшие там спецназовцы не высовывались. При этом украинские боевики реагировали быстро и пытались выбрасывать гранаты обратно. Надолго, однако, их не хватило. Через день наши ребята зашли туда снова, после чего группа ВСУ отступила. Уже после завершения операции командир сообщил, что они обратили в бегство вояк из 11-й бригады войск специального назначения ВСУ.