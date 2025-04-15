«Хрипы раненых выдали»: Три разведчика гранатами обратили в бегство спецназ ВСУ с тяжёлыми потерями
Три разведчика «Днепра» сорвали атаку спецназа ВСУ у Пятихаток в Запорожье
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Три разведчика из 392-го полка 19-й дивизии группировки российских войск «Днепр» обратили в бегство украинских солдат из 11-й бригады войск специального назначения ВСУ в районе Пятихаток Запорожской области. Данную информацию предоставили сами герои, участвовавшие в операции.
Разведчик с позывным Понура признался, что нашим бойцам изначально не было известно, что противниками окажутся спецназовцы. Уже в процессе боя российским бойцам стало всё ясно, но отступать они не собирались, а вооружились гранатами и нанесли противнику жестокое поражение.
«Там у них были серьёзные укреплённые позиции. Спецназом их признали позже. В процессе выполнения задачи, когда вступили в бой, мы узнали подробности. Нас было трое — Лот, Сокол и я, Понура. Использовали гранаты для атаки. Про точное количество погибших только слухи, но присутствующие хрипы раненых давали понять, что потери у них значительны. Это наш бой, и мы победили», – рассказал военный РИА «Новости».
Его товарищ, Сокол, рассказал, что решение начать бой с украинским спецназом три разведчика приняли вместе. Сначала они предложили противникам из ВСУ сдаться, но они открыли огонь. Тогда Понура начал бомбардировку блиндажа гранатами, а Сокол и Слот прикрывали вход, чтобы засевшие там спецназовцы не высовывались. При этом украинские боевики реагировали быстро и пытались выбрасывать гранаты обратно. Надолго, однако, их не хватило. Через день наши ребята зашли туда снова, после чего группа ВСУ отступила. Уже после завершения операции командир сообщил, что они обратили в бегство вояк из 11-й бригады войск специального назначения ВСУ.
Ранее сообщалось, что медсестра хирургического отделения с позывным Хаза рассказала, что отправилась в зону проведения спецоперации по зову сердца, чтобы помогать российским бойцам, и поняла, что видеть своих пациентов счастливыми и здоровыми в момент выписки — лучшая мотивация.