По зову сердца: Медсестра рассказала, как отправилась спасать жизни бойцов в зону СВО
Медсестра Хаза: Видеть бойцов СВО здоровыми и счастливыми — лучшая мотивация
Медсестра хирургического отделения с позывным Хаза рассказала, что отправилась в зону проведения спецоперации по зову сердца, чтобы помогать российским бойцам, и поняла, что видеть своих пациентов счастливыми и здоровыми в момент выписки — лучшая мотивация. Её историю опубликовало Минобороны России.
Хаза рассказала, как решила отправиться медсестрой в зону СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
Девушка отметила, что отклинуться на набор медперсонала в зону СВО было нелёгким решением, ведь у неё есть маленький ребёнок. Однако посоветовавшись с мамой, она приняла решение и подписала контракт.
«Я увидела, что идёт набор медиков в зону СВО, и моё сердце подсказало, что я должна помочь нашим бойцам, они в этом очень нуждаются. <...> Когда я увидела своего первого бойца, которого должна была обработать, я поняла, что он нуждается в помощи, и только мы поможем ему встать на ноги. Видеть наших бойцов здоровыми и счастливыми в момент выписки — отличная мотивация», — поделилась медик.
Ранее в МО РФ сообщили о подвиге медсестры Елены Кругловой, спасшей от смерти 30 бойцов Армии России. Ей вместе с товарищами пришлось на протяжении трёх часов помогать дважды раненым сослуживцам, по которым украинские ВС ударили во время эвакуации.
Telegram / Минобороны России