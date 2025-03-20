«Сперва в отказ, а потом уловила»: Фронтовая медсестра рассказала о встрече с Путиным

Фронтовая медсестра из Якутии Зоя Степанова с позывным Кустук (по-якутски «радуга») за проявленные героизм и отвагу в зоне спецоперации была приглашена в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В беседе с «Царьградом» она сообщила, что сперва её несколько напугало поступившее предложение.

Женщина рассказала, что поначалу даже не думала соглашаться, поскольку на публике держаться она не привыкла, а затем решила, что второго шанса увидеться с Владимиром Путиным ей может и не представиться.

«Я сперва в отказ, а потом уловила, что это один-единственный случай и счастье увидеться с Путиным. И согласилась: да-да, поеду», — сказала медик.

Встретившись с главой государства, Кустук рассказала ему историю, произошедшую с ней на фронте. Они тогда жили в лесу, по которому часто отрабатывала артиллерия ВСУ. Во время одного из таких прилётов к ним прибежал солдат, закричавший, что одного из них зацепило, и ему срочно нужна помощь. Санитарная машина доставила его в ближайший госпиталь.

«А на следующий вечер — тоже стучатся в дверь, открываем, а там белые розы. Оказывается, приехал их командир, говорит: ребята остались живы, врачи сказали, что первая медицинская помощь оказана, среагировали быстро, чётко, из-за работы медиков они остались живы. И он приехал с цветами благодарить нас. И увидеть нас лично, поблагодарить», — рассказала медсестра президенту.