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9 марта, 01:00

«Счёт шёл на минуты»: Медсестра ВС РФ спасла тридцать дважды раненых бойцов от смерти

МО: Медсестра Елена Круглова спасла тридцать дважды раненых бойцов в зоне СВО

В Минобороны РФ рассказали о подвиге медсестры Елены Кругловой, которая спасла от смерти 30 российских военных. Рядовой вместе с коллегами в течение трёх часов оказывала помощь дважды раненым сослуживцам, которые были атакованы ВСУ в ходе эвакуации в тыл для лечения.

«Счёт шёл на минуты, Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом в течение трёх часов оказывали медицинскую помощь более 30 бойцам», — подчеркнули в военном ведомстве.

Медики остановили кровотечения и стабилизировали состояние пациентов. Затем их подготовили к эвакуации в тыл для дальнейшего восстановления. Круглова в составе медицинской роты регулярно оказывает помощь раненым как на пунктах эвакуации, так и в тыловых районах, демонстрируя профессионализм и готовность к сложным задачам, подчеркнули в ведомстве.

В Министерстве обороны также отметили подвиг фельдшера прапорщика Жанны Фоминой. Во время артиллерийского обстрела украинскими войсками российских позиций произошло обрушение фортификационных сооружений. Фельдшер вместе с водителем, рискуя жизнью, выдвинулись в район обстрела и вынесли трёх тяжелораненых бойцов из-под завалов. Она оказывала им первую помощь на протяжении всего пути, а потом стабилизировала состояние до прибытия в медучреждение.

Мирная жительница ранена в Брянской области в результате налёта дронов ВСУ
Мирная жительница ранена в Брянской области в результате налёта дронов ВСУ

Ранее в зоне СВО отличилась и женщина-медик с позывным Оса. Она участвовала в операции по эвакуации шестерых раненых бойцов, пока на медицинские экипажи охотились дроноводы ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Антон Голыбин
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