«Счёт шёл на минуты»: Медсестра ВС РФ спасла тридцать дважды раненых бойцов от смерти

В Минобороны РФ рассказали о подвиге медсестры Елены Кругловой, которая спасла от смерти 30 российских военных. Рядовой вместе с коллегами в течение трёх часов оказывала помощь дважды раненым сослуживцам, которые были атакованы ВСУ в ходе эвакуации в тыл для лечения.

«Счёт шёл на минуты, Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом в течение трёх часов оказывали медицинскую помощь более 30 бойцам», — подчеркнули в военном ведомстве.

Медики остановили кровотечения и стабилизировали состояние пациентов. Затем их подготовили к эвакуации в тыл для дальнейшего восстановления. Круглова в составе медицинской роты регулярно оказывает помощь раненым как на пунктах эвакуации, так и в тыловых районах, демонстрируя профессионализм и готовность к сложным задачам, подчеркнули в ведомстве.

В Министерстве обороны также отметили подвиг фельдшера прапорщика Жанны Фоминой. Во время артиллерийского обстрела украинскими войсками российских позиций произошло обрушение фортификационных сооружений. Фельдшер вместе с водителем, рискуя жизнью, выдвинулись в район обстрела и вынесли трёх тяжелораненых бойцов из-под завалов. Она оказывала им первую помощь на протяжении всего пути, а потом стабилизировала состояние до прибытия в медучреждение.