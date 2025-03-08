«Уходим, обманываем, хитрим»: Женщина-медик Оса рассказала, как спасает жизни в зоне СВО

Медик с позывным Оса, служащая на Краснолиманском направлении, участвовала в операции по эвакуации шестерых раненых бойцов, пока на медицинские экипажи охотились дроноводы ВСУ. Медсестра по имени Татьяна рассказала, что до СВО 20 лет работала анестезиологом. Изначально она подписала контракт на шесть месяцев, но с тех прошло два с половиной года, а она по-прежнему остаётся в зоне боевых действий и спасает жизни.

Медсестра Оса о своей работе в зоне СВО. Видео © Телеканал «Звезда»

«Эвакуация прошла блестяще. Эвакуировали шестерых бойцов. Работали в три экипажа в разных местах. И за всеми тремя экипажами противник ведёт охоту. Но нам повезло. Опыт. Уходим, обманываем, хитрим. Мальчишки все в госпиталях», — поделилась медик в беседе с телеканалом «Звезда».

Дома у Татьяны двое сыновей. Её семья была шокирована, узнав о продлении контракта. Однако решающее слово сказала мама медсестры, запретившая ей бежать и трусить. Сыновья гордятся своей матерью и понимают, что она оказывает помощь всем раненым, включая украинских солдат.

Сама Оса говорит, что если человек ранен, то для неё не важно свой он, или противник. Иногда она очень тоскует по дому — в такие моменты на Татьяну наваливается вся тяжесть службы. Но о своём выборе она не жалеет и испытывает гордость за то, что в её эвакуационном автомобиле не погиб ни один боец.