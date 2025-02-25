Ни одного погибшего за 500 операций: Медик-сержант рассказала о нелёгкой службе в зоне СВО

Сестра-анестезист, сержант Илона Пшеничная, с первых дней СВО находится в зоне конфликта и участвовала более чем в 500 операциях, в ходе которых ни один раненый боец не погиб. О своей работе военнослужащая поделилась с журналистами.

Сестра-анестезист, сержант Илона Пшеничная рассказала о своей службе в зоне СВО с первых её дней. Видео © RT

«Я этим горжусь. Для меня это дополнительный стимул расти и совершенствоваться дальше для того, чтобы качественно выполнять свою работу», — поделилась Пшеничная в беседе с RT.

Медик отметила, что ей приходилось оказывать помощь мирным жителям на Донецком направлении. Особенно тяжело было работать с детьми и пенсионерами, пострадавшими от мин-лепестков. Одним из самых ярких моментов в практике Илоны стало то, как она помогла женщине на Херсонском направлении родить здорового ребёнка.

Пшеничная добавила, что у неё есть муж, трое сыновей и родители. Все родные с пониманием относятся к её опасной службе и поддерживают, но всё равно очень сильно за неё переживают.