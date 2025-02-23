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23 февраля, 02:57

«Поразил силой духа»: Новгородский айтишник стал волонтёром-медиком в Курской области

Новгородский IT-предприниматель стал волонтёром-медиком в Курской области

Алексей Беляев, IT-предприниматель из Великого Новгорода, стал добровольцем-медиком в Курской области. Подготовку по оказанию экстренной помощи в полевых условиях он получил в Российском Красном Кресте. После этого он добровольно работал на станциях скорой помощи и в городских больницах, а затем принял решение оказывать помощь раненым.

Оказаться в военном госпитале в Курской области ему помогли знакомые и соратники из петербургского учебного центра «Алгоритм», специализирующегося на обучении навыкам первой помощи и тактической медицины. Преподавательский состав включает в себя как участников специальной военной операции, добровольных спасателей, так и профессионалов из различных областей, небезразличных к чужой беде.

«Курск поразил меня силой духа местных жителей, их единством и желанием помогать. Многие потеряли родных или лишились крова», — приводит слова волонтёра РИА «ФедералПресс».

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Алексей отмечает, что в Курскую область приезжают добровольцы со всей России. Причём не только имеющие медицинское образование, но и просто отзывчивые люди. И объём работы там очень велик.

Ранее Life.ru рассказывал, как врачи окружной больницы в Ханты-Мансийске помогли волонтёру, пострадавшему от атаки вражеского беспилотника в районе Авдеевки в ДНР. Медики удалили осколки из лица и глаз пациента, тем самым вернув ему возможность видеть.

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freepik/wavebreakmedia_micro

Лия Мурадьян
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