Медик-штурмовик из «Ахмата» рассказал, как спас бойца с пробитым лёгким

«Благодарность — на ваших глазах. Вот эти часы мне оставил товарищ. Именно тот самый тяжёлый, у которого было пробито лёгкое. Мы с ним договорились, когда я его стабилизировал, что если он выживет, то часы мои, если нет, то я отдам их ему. В итоге часы мои. А часы очень хорошие», — поделился Сирота в беседе с военным корреспондентом RT.