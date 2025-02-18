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18 февраля, 10:41

Медик-штурмовик из «Ахмата» рассказал, как спас бойца с пробитым лёгким

RT: Медик спецназа «Ахмат» спас бойца с пробитым лёгким в Курской области

Медик-штурмовик с позывным Сирота. Обложка © RT

Медик-штурмовик с позывным Сирота. Обложка © RT

Медик-штурмовик батальона Каштана спецназа «Ахмата» с позывным Сирота спас жизнь российскому бойцу, которому пробило лёгкое при выполнении боевой задачи в Курской области. Об этом военнослужащий рассказал военкору Владу Андрице.

«Благодарность — на ваших глазах. Вот эти часы мне оставил товарищ. Именно тот самый тяжёлый, у которого было пробито лёгкое. Мы с ним договорились, когда я его стабилизировал, что если он выживет, то часы мои, если нет, то я отдам их ему. В итоге часы мои. А часы очень хорошие», — поделился Сирота в беседе с военным корреспондентом RT.

Он добавил, у него было всего по 30-40 минут на сон в день, всё остальное время он оказывал медицинскую помощь получившим ранения военнослужащим. На счёту Сироты сотни сбережённых жизней.

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Юрий Лысенко
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