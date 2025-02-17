Вернулся спустя год: Российский боец рассказал, как освобождал Авдеевку в ДНР

Лейтенант Вооружённых сил России (ВС РФ) Артём Алексенцев с позывным Крестик стал первым, кто поднял российский флаг при освобождении Авдеевки в ДНР. Об этом пишет газета «Красная звезда». Спустя год военный вернулся в город, где происходили ожесточённые бои с ВСУ.

«Вот под этой плитой я лежал и руководил действиями штурмовиков. По нам тогда танк в упор работал... А здесь мы сожгли Bradley ВСУ», — рассказал военнослужащий.