Вернулся спустя год: Российский боец рассказал, как освобождал Авдеевку в ДНР
«Красная звезда»: Лейтенант Алексенцев первым поднял флаг России в Авдеевке
Артём Алексенцев. Обложка © «Красная звезда»
Лейтенант Вооружённых сил России (ВС РФ) Артём Алексенцев с позывным Крестик стал первым, кто поднял российский флаг при освобождении Авдеевки в ДНР. Об этом пишет газета «Красная звезда». Спустя год военный вернулся в город, где происходили ожесточённые бои с ВСУ.
«Вот под этой плитой я лежал и руководил действиями штурмовиков. По нам тогда танк в упор работал... А здесь мы сожгли Bradley ВСУ», — рассказал военнослужащий.
Больше всего Крестик вспоминает о том, когда Авдеевку зачистили от противника, и в городе появились мирные жители. По его словам, российские военные поделились с гражданскими сухпайками, а те предложили попить чай. Алексенцев добавил, что «чаёвничать» с ними было приятно.
Напомним, что ВС РФ полностью зачистили Авдеевку от присутствия ВСУ 17 февраля 2024 года. Город был разрушен практически до основания во время боевых действий, поэтому Армии РФ потребовалось некоторое время, чтобы разминировать местность. Эксперты считают, что именно взятие этого населённого пункта стало ключевой точкой конфликта, ознаменовав коренной перелом. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей с годовщиной освобождения города. По его словам, изгнание украинской армии из Авдеевки стало особой вехой в освобождении республики.