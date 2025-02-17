Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной освобождения Авдеевки
Денис Пушилин около мемориала в ДНР. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поздравил граждан с годовщиной освобождения Авдеевки. По его словам, изгнание украинской армии из Авдеевки стало особой вехой в освобождении республики.
Денис Пушилин возложил цветы в годовщину освобождения Авдеевки. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.
«Освобождение Авдеевки – особая веха в летописи изгнания противника с русской земли Донбасса. Много лет киевский режим делал её неприступной крепостью, очень серьёзным укрепрайоном, откуда имел возможность терроризировать артиллерийскими обстрелами жителей Ясиноватой, Донецка, Макеевки. В результате четырёхмесячных активных героических наступательных боев подразделений российской армии враг был повержен и отступил из города», — подчеркнул глава ДНР в телеграм-канале.
Пушилин добавил, что для жителей Авдеевки символом освобождения является маленькая Кира на руках у танкиста. Девочке было всего два года, когда в город зашли российские военные. Родители Киры прятали её всё время, пока ВСУ насильно вывозили из Авдеевки женщин и детей.
Фотография девочки с героем-танкистом запечатлена на мемориале, который посвящён освободителям Авдеевки. Пушилин вместе с врио главы Ясиноватского городского округа Александром Пеняевым и жителями города возложили цветы к мемориалу. По словам главы республики, сейчас в Авдеевке восстановлены первые дома, а город постепенно возвращается к жизни.
Напомним, что ВС России полностью зачистили Авдеевку от присутствия ВСУ 17 февраля 2024 года. Город был разрушен практически до основания во время боевых действий, поэтому Армии РФ потребовалось некоторое время, чтобы разминировать местность. Эксперты считают, что именно взятие этого города стало ключевой точкой конфликта, ознаменовав коренной перелом.