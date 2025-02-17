Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной освобождения Авдеевки

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поздравил граждан с годовщиной освобождения Авдеевки. По его словам, изгнание украинской армии из Авдеевки стало особой вехой в освобождении республики.

Денис Пушилин возложил цветы в годовщину освобождения Авдеевки. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Освобождение Авдеевки – особая веха в летописи изгнания противника с русской земли Донбасса. Много лет киевский режим делал её неприступной крепостью, очень серьёзным укрепрайоном, откуда имел возможность терроризировать артиллерийскими обстрелами жителей Ясиноватой, Донецка, Макеевки. В результате четырёхмесячных активных героических наступательных боев подразделений российской армии враг был повержен и отступил из города», — подчеркнул глава ДНР в телеграм-канале.

Пушилин добавил, что для жителей Авдеевки символом освобождения является маленькая Кира на руках у танкиста. Девочке было всего два года, когда в город зашли российские военные. Родители Киры прятали её всё время, пока ВСУ насильно вывозили из Авдеевки женщин и детей.