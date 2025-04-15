Украинские боевики в Угледаре убивали мирное население ради репортажей западных СМИ, в которых журналисты обставили всё так, как будто это сделали российские войска. Об этом сообщил местный житель по имени Виктор, слова которого приводит РИА «Новости».

По его словам, однажды ВСУ поставили в городе генератор, чтобы дать людям доступ к технической воде. Возле него сразу собралась группа жителей. Затем на место приехали журналисты из Германии. Едва завидев их, украинские боевики попрыгали в машины и отъехали.

«Они (ВСУ) за угол заехали и прилёт мины — раз, два. Всех, кто там стояли, на куски поразрывало. А эти (журналисты) быстренько развернулись и давай снимать: «Вах-вах, русские, русские всё расстреляли!», – вспоминал Виктор.

Множество мирных жителей Угледара обстрелы не пережили, а родственникам приходилось закапывать их прямо возле подъездов многоэтажек. Там теперь полно таких могил.

«Возле детского садика, там, на второй школе, там тоже много могил. И в этом доме в подвал прилетело, прям пробило [снарядом] подвал. Там ребёнок остался живой, а родители погибли. По квартирам сколько поубивало людей», – добавил мужчина.