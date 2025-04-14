ВСУ обстреляли село Забужевка Курской области, есть погибшие и раненые
Хинштейн: В Курской области в результате атаки ВСУ погибли два мирных жителя
Военные ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
В понедельник, 14 апреля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Забужевка Беловского района Курской области. В результате атаки боевиков погибли 51-летний мужчина и 61-летняя женщина.
Ещё одна женщина 1945 года рождения получила акубаротравму. Её состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает врио губернатора области Александр Хинштейн.
«Выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря. <...> Случившаяся трагедия — зримое подтверждение, почему оперштаб ограничивает въезд в ряд населённых пунктов приграничья. Враг не оставляет подлых попыток атаковать наши мирные города и сёла. Находиться там — значит, подвергать свою жизнь опасности!» — написал он в своём телеграм-канале.
Хинштейн вновь попросил мирных жителей не возвращаться в курское приграничье, пока там не станет полностью безопасно.
Ранее дрон ВСУ ударил по грузовику в Белгородской области. В результате атаки водитель машины скончался на месте. Украинские военнослужащие также открыли огонь по Токмаку в Запорожской области. Боевики хотели нанести урон мирной инфраструктуре.