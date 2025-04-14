Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 12:13

ВСУ обстреляли село Забужевка Курской области, есть погибшие и раненые

Хинштейн: В Курской области в результате атаки ВСУ погибли два мирных жителя

Военные ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военные ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В понедельник, 14 апреля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Забужевка Беловского района Курской области. В результате атаки боевиков погибли 51-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Ещё одна женщина 1945 года рождения получила акубаротравму. Её состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает врио губернатора области Александр Хинштейн.

«Выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря. <...> Случившаяся трагедия — зримое подтверждение, почему оперштаб ограничивает въезд в ряд населённых пунктов приграничья. Враг не оставляет подлых попыток атаковать наши мирные города и сёла. Находиться там — значит, подвергать свою жизнь опасности!» — написал он в своём телеграм-канале.

Хинштейн вновь попросил мирных жителей не возвращаться в курское приграничье, пока там не станет полностью безопасно.

В один из районов Курской области готовы вернуться около 14 тысяч человек
В один из районов Курской области готовы вернуться около 14 тысяч человек

Ранее дрон ВСУ ударил по грузовику в Белгородской области. В результате атаки водитель машины скончался на месте. Украинские военнослужащие также открыли огонь по Токмаку в Запорожской области. Боевики хотели нанести урон мирной инфраструктуре.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Александр Хинштейн
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar