ВСУ обстреляли село Забужевка Курской области, есть погибшие и раненые

Ещё одна женщина 1945 года рождения получила акубаротравму. Её состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает врио губернатора области Александр Хинштейн.

«Выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря. <...> Случившаяся трагедия — зримое подтверждение, почему оперштаб ограничивает въезд в ряд населённых пунктов приграничья. Враг не оставляет подлых попыток атаковать наши мирные города и сёла. Находиться там — значит, подвергать свою жизнь опасности!» — написал он в своём телеграм-канале.