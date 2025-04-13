Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 17:39

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по грузовику, водитель погиб на месте

Гладков: В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб водитель грузовика

В посёлке Ракитное в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В посёлке Ракитное в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В посёлке Ракитное Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанёс удар по грузовому автомобилю. В результате атаки водитель машины скончался на месте. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования» — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Осколки и разрушенные фасады: ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS
Осколки и разрушенные фасады: ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS

Ранее ВСУ обстреляли город в Запорожской области. Боевики украинской армии открыли огонь по городу Токмак в попытках нанести урон мирной инфраструктуре.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar