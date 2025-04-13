В Белгородской области дрон ВСУ ударил по грузовику, водитель погиб на месте

В посёлке Ракитное Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанёс удар по грузовому автомобилю. В результате атаки водитель машины скончался на месте. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования» — написал Гладков в своём телеграм-канале.