Осколки и разрушенные фасады: ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS

Украинские боевики могли использовать американскую реактивную систему залпового огня HIMARS при обстреле Донецка. Такое предварительное заключение было сделано сотрудниками Следственного комитета России после осмотра места происшествия.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вёл огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чём свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, осколки», — сообщили в СК представителям РИА «Новости».

Известно, что удар РСЗО с украинской стороны нанёс серьёзный ущерб гражданской инфраструктуре. Повреждены 4-й корпус института проблем искусственного интеллекта, здание министерства труда и торговые точки. В здании выбиты стёкла, фасады частично разрушены.

В настоящее время сотрудники оперативных служб продолжают работать на месте и проводить необходимые экспертизы. Уточняются сведения о жертвах и пострадавших в результате обстрела.