ВСУ обстреляли город в Запорожской области
Рогов: ВСУ открыли огонь по Токмаку в Запорожской области
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Бойцы украинской армии открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области в попытках нанести урон мирной инфраструктуре, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Город Токмак под огнём боевиков ВСУ, которые продолжают попытки нанести удары по мирной инфраструктуре Запорожской области», — написал Рогов с соцсетях.
Напомним, что ночью 11 апреля в Запорожской области дрон ВСУ повредил трансформатор на подстанции «Чубаревка». Из-за этого без света остались около 1650 человек в пяти сёлах. Киевский режим вновь проигнорировал договорённости между Россией и США о приостановке с 18 марта на 30 дней ударов по энергетическим объектам.