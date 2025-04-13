Бойцы украинской армии открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области в попытках нанести урон мирной инфраструктуре, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Напомним, что ночью 11 апреля в Запорожской области дрон ВСУ повредил трансформатор на подстанции «Чубаревка». Из-за этого без света остались около 1650 человек в пяти сёлах. Киевский режим вновь проигнорировал договорённости между Россией и США о приостановке с 18 марта на 30 дней ударов по энергетическим объектам.