Четыре человека получили тяжёлые травмы при обрушении дома в Новополтавке

Четыре человека получили тяжёлые травмы при обрушении дома в селе Новополтавка в Запорожской области. Власти выясняют причины инцидента, пострадавшим и родным погибших будет оказана поддержка, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Разбор завалов. Видео © Telegram / Евгений Балицкий

Сильно досталось при обрушении подъездов родителям одного из погибших детей и ещё двум жительницам этого дома — женщины 1948 и 1987 годов рождения.

«Причины обрушения устанавливаются. Нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь», — написал глава области у себя в телеграм-канале.