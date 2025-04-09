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9 апреля, 09:24

Четыре человека получили тяжёлые травмы при обрушении дома в Новополтавке

Разрушенный дом. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Разрушенный дом. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Четыре человека получили тяжёлые травмы при обрушении дома в селе Новополтавка в Запорожской области. Власти выясняют причины инцидента, пострадавшим и родным погибших будет оказана поддержка, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Разбор завалов. Видео © Telegram / Евгений Балицкий

Сильно досталось при обрушении подъездов родителям одного из погибших детей и ещё двум жительницам этого дома — женщины 1948 и 1987 годов рождения.

«Причины обрушения устанавливаются. Нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь», — написал глава области у себя в телеграм-канале.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в селе Новополтавка Черниговского района Запорожья рухнули два подъезда жилого многоквартирного дома. В результате погибло двое детей. Повреждено восемь квартир, из которых шесть полностью разрушены.

Владимир Озеров
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