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9 апреля, 06:59

Тела двух детей нашли под руинами рухнувшего дома в Запорожье, разбор завалов продолжается

Два подъезда дома рухнули в селе Новополтавка в Запорожье, погибли двое детей

Два подъезда дома рухнули в селе Новополтавка. Фото © МЧС России

Два подъезда дома рухнули в селе Новополтавка. Фото © МЧС России

Два подъезда жилого многоквартирного дома рухнули в селе Новополтавка Черниговского района Запорожья, погибли двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Два подъезда дома рухнули в селе Новополтавка. Фото © МЧС России

Два подъезда дома рухнули в селе Новополтавка. Фото © МЧС России

Два подъезда дома рухнули в селе Новополтавка. Фото © МЧС России

Два подъезда дома рухнули в селе Новополтавка. Фото © МЧС России

«Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще 4 человека госпитализированы. Продолжаются разбор и поиск людей», — уточнили в МЧС.

При обрушении двухэтажного дома повреждено 8 квартир, из которых шесть разрушены полностью. Разбор и поиск людей продолжается. К работе на месте подключено 50 специалистов МЧС России и 17 единиц техники. О причине ЧП не сообщается.

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Андрей Бражников
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