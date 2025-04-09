Тела двух детей нашли под руинами рухнувшего дома в Запорожье, разбор завалов продолжается

Два подъезда жилого многоквартирного дома рухнули в селе Новополтавка Черниговского района Запорожья, погибли двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Два подъезда дома рухнули в селе Новополтавка. Фото © МЧС России

Два подъезда дома рухнули в селе Новополтавка. Фото © МЧС России

«Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще 4 человека госпитализированы. Продолжаются разбор и поиск людей», — уточнили в МЧС.

При обрушении двухэтажного дома повреждено 8 квартир, из которых шесть разрушены полностью. Разбор и поиск людей продолжается. К работе на месте подключено 50 специалистов МЧС России и 17 единиц техники. О причине ЧП не сообщается.