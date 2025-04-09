Число погибших при обрушении крыши в ночном клубе Доминиканы достигло 66
Место трагедии. Обложка © X / Periodistassinfronteras
Число погибших в результате обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Доминикане достигло 66. Об этом сообщило издание Listín Diario.
Ранее Центр по чрезвычайным ситуациям отчитывался о 58 погибших. Ранения же в результате трагедии получили 155 человек, сообщал директор организации Хуан Мануэль Мендес. Среди жертв оказался и губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз.
Напомним, что крыша рухнула на людей в ночном клубе в Санто-Доминго 8 апреля. Трагедия попала на видео. Президент страны принёс семьям жертв соболезнования. Причины инцидента устанавливаются.