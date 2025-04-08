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8 апреля, 14:05

Крыша рухнула и насмерть придавила людей в ночном клубе в Доминикане. Трагедия попала на видео

В Доминикане не менее 18 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

В Доминиканской республике не менее 18 человек погибли при обрушении крыши в ночном клубе Jet Set в столице Санто-Доминго, более 120 пострадали. Об этом сообщает портал Listin Diario.

Крыша ночного клуба рухнула прямо на людей в Доминикане. Видео © Listin Diario

«Число погибших достигло 18 человек», — говорится в сообщении. Ранее было известно о 15 жертвах.

Уточняется, что среди погибших губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз. Президент страны Луис Абинадер принёс соболезнования родным и близким погибших, а также сообщил, что спасательные службы работают на месте трагедии.

В клубе собралась толпа, чтобы послушать известного исполнителя меренге (музыкальный стиль в Доминикане) Рубби Переса. Пока не уточняется, пострадал ли он сам.

В Мексике переполненный балкон ночного клуба рухнул вместе с людьми, есть жертвы
В Мексике переполненный балкон ночного клуба рухнул вместе с людьми, есть жертвы

Ранее в Испании произошёл пожар в ночном клубе. Погибли 13 человек.

Никита Никонов
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