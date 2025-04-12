В один из районов Курской области готовы вернуться около 14 тысяч человек

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Беловский район готовы вернуться около 14 тысяч человек. Местные жители вернутся домой после стабилизации обстановки.

«В районе до событий августа проживало 15 842 человека, более 7 тысяч — это трудоспособное население. По предварительной оценке, вернуться в район после стабилизации обстановки готовы около 14 тысяч человек», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.