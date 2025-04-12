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12 апреля, 18:34

В один из районов Курской области готовы вернуться около 14 тысяч человек

Хинштейн: Около 14 тысяч человек готовы вернуться в Беловский район

Жители Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Жители Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Беловский район готовы вернуться около 14 тысяч человек. Местные жители вернутся домой после стабилизации обстановки.

«В районе до событий августа проживало 15 842 человека, более 7 тысяч — это трудоспособное население. По предварительной оценке, вернуться в район после стабилизации обстановки готовы около 14 тысяч человек», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Он также добавил, что на жилищные сертификаты подано более 1 тысячи заявлений от жителей района. На данный момент 176 домов признаны разрушенными, ещё 80 были повреждены.

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Алена Пенчугина
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