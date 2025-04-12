В один из районов Курской области готовы вернуться около 14 тысяч человек
Хинштейн: Около 14 тысяч человек готовы вернуться в Беловский район
Жители Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Беловский район готовы вернуться около 14 тысяч человек. Местные жители вернутся домой после стабилизации обстановки.
«В районе до событий августа проживало 15 842 человека, более 7 тысяч — это трудоспособное население. По предварительной оценке, вернуться в район после стабилизации обстановки готовы около 14 тысяч человек», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Он также добавил, что на жилищные сертификаты подано более 1 тысячи заявлений от жителей района. На данный момент 176 домов признаны разрушенными, ещё 80 были повреждены.
Ранее в Курской области почти 20 тысяч жителей остались без света из-за обстрела украинских боевиков. Следственный комитет России возбудил уголовного дела в связи с терактами, произошедшими 10, 11 и 12 апреля, когда ВСУ атаковали три энергетических объекта в российском приграничье.