Украинские силы нанесли удар по людям, тушившим дом после обстрела в курском селе Лебедевка. В результате погибло три человека, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Жительница села Лебедевка в Курской области. Видео © Telegram / Следком

Согласно заявлению местной жительницы, в феврале 2025 года украинские военнослужащие совершили преднамеренное нападение с использованием БПЛА на гражданских лиц в селе Лебедевка. Утверждается, что целью атаки стали её отец и трое других жителей, занимавшихся ликвидацией последствий обстрела со сторны ВСУ.

В результате инцидента погибли три человека: отец женщины и гражданский скончались сразу же на месте. Двое других были ранены, и один из них впоследствии умер от ран. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование с целью установления личностей украинских военных, причастных к нападению на мирных жителей.