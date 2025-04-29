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Опубликовано 29 апреля 2025, 02:58

Атаку дронов ВСУ отразили над двумя районами Нижегородской области

БПЛА сбили в Нижегородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

БПЛА сбили в Нижегородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских дронов над двумя районами Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА»,написал губернатор в своём Telegram-канале

Жители Рязани сообщили о работе ПВО над городом, БПЛА летели в сторону нефтезавода
Жители Рязани сообщили о работе ПВО над городом, БПЛА летели в сторону нефтезавода

Никитин добавил, что по предварительной информации атака беспилотников обошлась без последствий в виде жертв и разрушений на земле.

Как сообщал Life.ru, мощные взрывы прогремели ночью 29 апреля над Дзержинском Нижегородской области. По словам местных жителей, ПВО сработала примерно в 2:45 ночи.

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Лия Мурадьян
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