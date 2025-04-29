Жители Рязани сообщили о работе ПВО над городом, БПЛА летели в сторону нефтезавода

Жители Рязани рассказали о работе системы противовоздушной обороны. По предварительным данным, враг пытается атаковать местный нефтезавод с помощью БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Звук БПЛА над Рязанью. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы отметили, что около 0:50 ночи 29 апреля раздались как минимум пять громких взрывов в районе НПЗ. Эти звуки потрясли стёкла в близлежащих домах, а на автомобилях сработала сигнализация. Перед взрывами люди слышали звук пролетающих беспилотников. Официальных комментариев пока не поступало.