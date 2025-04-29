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Опубликовано 28 апреля 2025, 22:32

Жители Рязани сообщили о работе ПВО над городом, БПЛА летели в сторону нефтезавода

SHOT: ВСУ беспилотниками пытались атаковать нефтезавод под Рязанью

Жители Рязани рассказали о работе системы противовоздушной обороны. По предварительным данным, враг пытается атаковать местный нефтезавод с помощью БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Звук БПЛА над Рязанью. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы отметили, что около 0:50 ночи 29 апреля раздались как минимум пять громких взрывов в районе НПЗ. Эти звуки потрясли стёкла в близлежащих домах, а на автомобилях сработала сигнализация. Перед взрывами люди слышали звук пролетающих беспилотников. Официальных комментариев пока не поступало.

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Ранее Life.ru рассказывал, как средства ПВО успели сбить 51 украинский дрон менее чем за три часа вечером 28 апреля. Массированную атаку удалось отразить в период с 20:20 до 23:00 по московскому времени.

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Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Лия Мурадьян
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