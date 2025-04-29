Жители Рязани сообщили о работе ПВО над городом, БПЛА летели в сторону нефтезавода
SHOT: ВСУ беспилотниками пытались атаковать нефтезавод под Рязанью
Жители Рязани рассказали о работе системы противовоздушной обороны. По предварительным данным, враг пытается атаковать местный нефтезавод с помощью БПЛА. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Звук БПЛА над Рязанью. Видео © Telegram / SHOT
Очевидцы отметили, что около 0:50 ночи 29 апреля раздались как минимум пять громких взрывов в районе НПЗ. Эти звуки потрясли стёкла в близлежащих домах, а на автомобилях сработала сигнализация. Перед взрывами люди слышали звук пролетающих беспилотников. Официальных комментариев пока не поступало.
Ранее Life.ru рассказывал, как средства ПВО успели сбить 51 украинский дрон менее чем за три часа вечером 28 апреля. Массированную атаку удалось отразить в период с 20:20 до 23:00 по московскому времени.
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