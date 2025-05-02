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Регион
2 мая, 05:40

Угроза атаки БПЛА введена в Северной Осетии

Угроза атаки БПЛА введена в Северной Осетии. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Угроза атаки БПЛА введена в Северной Осетии. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Северной Осетии объявлен режим повышенной готовности из-за возможной угрозы нападения беспилотников, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

В своём Telegram-канале он отметил, что оперативный штаб уже действует, и призвал местных жителей сохранять хладнокровие, опираясь исключительно на достоверные источники информации.

Напомним, что массированная атака украинских беспилотников была отражена российскими средствами ПВО минувшей ночью. Всего расчётам зенитных комплексов удалось поразить 121 дрон самолётного типа.

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Оксана Попова
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