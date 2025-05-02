Дроны — законная цель: Что изменилось для российских охранников со 2 мая?

2 мая в России вступил в силу новый закон, который позволяет сотрудникам ведомственной охраны использовать огнестрельное оружие, физическую силу и специальные средства для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), угрожающих безопасности охраняемых объектов. Об этом сообщается в тексте законодательного акта.

Согласно документу, охранники смогут сбивать дроны, представляющие опасность для территорий, находящихся под их защитой. Аналогичные полномочия отныне закреплены и в Воздушном кодексе РФ. Право использовать силу и спецсредства для защиты от беспилотников получили также сотрудники транспортной безопасности. Однако закон подчёркивает, что превышение полномочий будет строго наказываться.