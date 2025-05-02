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2 мая, 02:35

Дроны — законная цель: Что изменилось для российских охранников со 2 мая?

Российским охранникам разрешили открывать огонь по беспилотникам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

2 мая в России вступил в силу новый закон, который позволяет сотрудникам ведомственной охраны использовать огнестрельное оружие, физическую силу и специальные средства для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), угрожающих безопасности охраняемых объектов. Об этом сообщается в тексте законодательного акта.

Согласно документу, охранники смогут сбивать дроны, представляющие опасность для территорий, находящихся под их защитой. Аналогичные полномочия отныне закреплены и в Воздушном кодексе РФ. Право использовать силу и спецсредства для защиты от беспилотников получили также сотрудники транспортной безопасности. Однако закон подчёркивает, что превышение полномочий будет строго наказываться.

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Напомним, что в начале апреля священнослужитель сбил из ружья два дрона ВСУ при эвакуации людей в Курской области. Затем иерей получил лёгкую контузию в результате очередной атаки и отправился на реабилитацию.

Андрей Васильев
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