Падение украинского беспилотника стало причиной пожара на складе в Муроме
Пожар на складе в Муроме произошёл в результате падения беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
По его данным, в районе было зафиксировано несколько БПЛА, которые впоследствии были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате инцидента повреждены два строения — в одном из них возник пожар на площади 720 квадратных метров, который уже локализован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
«На тушении огня задействовано 45 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. Благодарю специалистов за оперативные и грамотные действия», — написал Авдеев в своём телеграм-канале.
Также этой ночью ВСУ атаковли Курскую область. Три мирных жителя пострадали в пригороде Рыльска. Повреждения получили три двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и здание детского сада.
Kandinsky / Life.ru