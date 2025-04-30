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Опубликовано 30 апреля 2025, 04:10

Падение украинского беспилотника стало причиной пожара на складе в Муроме

Пожар на складе в Муроме произошёл в результате падения беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По его данным, в районе было зафиксировано несколько БПЛА, которые впоследствии были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате инцидента повреждены два строения — в одном из них возник пожар на площади 720 квадратных метров, который уже локализован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

«На тушении огня задействовано 45 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. Благодарю специалистов за оперативные и грамотные действия», — написал Авдеев в своём телеграм-канале.

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Также этой ночью ВСУ атаковли Курскую область. Три мирных жителя пострадали в пригороде Рыльска. Повреждения получили три двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и здание детского сада.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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