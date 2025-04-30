Падение украинского беспилотника стало причиной пожара на складе в Муроме

По его данным, в районе было зафиксировано несколько БПЛА, которые впоследствии были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате инцидента повреждены два строения — в одном из них возник пожар на площади 720 квадратных метров, который уже локализован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.