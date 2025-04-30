ВСУ беспилотниками атаковали пригород Рыльска, пострадали трое мирных граждан
Хинштейн: Три человека пострадали в пригороде Рыльска после удара дронов ВСУ
Три мирных жителя пострадали в пригороде Рыльска Курской области после удара украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«К сожалению, есть пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей. В настоящее время они находятся в Рыльской больнице, где им оказывается необходимая помощь», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Ещё один пострадавший 1975 года рождения от госпитализации отказался. Медики обработали у него поверхностные резаные раны руки и ноги.
Повреждения получили три двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и здание детского сада. На месте находится глава района и оперативные службы. Всю необходимую помощь людям обязательно окажем. Уже завтра специалисты оценят масштаб повреждений объектов и приступят к их устранениям.
Ранее Хинштейн сообщил, что ВСУ обстреляли маслозавод и школу в Беловском районе Курской области. Пстрадал 52-летний мужчина, его госпитализировали в Курскую областную больницу.
Telegram / Александр Хинштейн (архивное фото)