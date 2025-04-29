Дроны ВСУ атаковали семь населённых пунктов Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары дронами по семи населённым пунктам в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

«В Борисовском районе посёлок Борисовка подвергся атаке FPV-дрона. В результате его взрыва в одном из частных домов выбило окна, а у другого домовладения пострадал забор», — написал Гладков в телеграм-канале.

В селе Грузское взорвался ещё один дрон. Он повредил стекло и входную группу одного социального объекта. На хуторе Климово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. В результате выбило окна и повредило кровлю.

Дважды дроны ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Осколки от атак оставили следы на трёх легковушках и повредили кровлю надворной постройки. В четвёртом случае в селе Муром дроном повреждены окна одного из частных домов. Также пострадала кровля, фасад и входная группа.

Село Почаево в Грайворонском округе тоже пострадало от украинских беспилотников. В результате атак повреждён легковой автомобиль на территории сельскохозяйственного предприятия, а одно из помещений загорелось. В селе Никольское Белгородского района пожарные занимаются тушением сухой травы, воспламенившейся из-за взрыва дрона.