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Регион
1 мая, 21:00

Российские войска начали штурм Покровска в ДНР

Военблогер Подоляка сообщил о начале штурма Покровска российскими войсками

Боец ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Боец ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские войска приступили к штурму Покровска в Донецкой Народной Республике (ДНР). О начале наступательных действий сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

«Накануне, напомню, по городу очень плотно работали наши лётчики, артиллеристы и дронщики. Не зря работали. Подробности уже завтра», — пишет он.

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А ранее стало известно, что ВСУ стягивают к линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении крупную группу иностранных наёмников. Они действуют в составе 23-й отдельной мехбригады ВСУ, в формирование входят итальянцы, колумбийцы и литовцы.

Тимур Хингеев
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