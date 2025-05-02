Российские войска начали штурм Покровска в ДНР
Военблогер Подоляка сообщил о начале штурма Покровска российскими войсками
Боец ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Российские войска приступили к штурму Покровска в Донецкой Народной Республике (ДНР). О начале наступательных действий сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.
«Накануне, напомню, по городу очень плотно работали наши лётчики, артиллеристы и дронщики. Не зря работали. Подробности уже завтра», — пишет он.
А ранее стало известно, что ВСУ стягивают к линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении крупную группу иностранных наёмников. Они действуют в составе 23-й отдельной мехбригады ВСУ, в формирование входят итальянцы, колумбийцы и литовцы.