Российские войска начали штурм Покровска в ДНР

Российские войска приступили к штурму Покровска в Донецкой Народной Республике (ДНР). О начале наступательных действий сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

«Накануне, напомню, по городу очень плотно работали наши лётчики, артиллеристы и дронщики. Не зря работали. Подробности уже завтра», — пишет он.