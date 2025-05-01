Новости СВО. Армия России освободила Новое, Зеленский угрожает России терактами, что Киев просил у Трампа, 1 мая ВС РФ продвигаются к Красному Лиману, разнесли бомбами ФАБ-500 базы ВСУ в Песках-Радьковских и Глущенкове, Киев обещает испортить Парад Победы, в США предложили проверить счета Зеленского — дайджест Life.ru 30 апреля, 21:07 11918 11918 Работа расчётов российской артиллерии в зоне СВО на Изюмском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 1 мая

Группировка войск «Запад» освободила Новое. Это северная часть Донецкой Народной Республики. Село находится на дороге на Красный Лиман. Военкор Александр Коц считает, что отсюда можно наступать ещё по одному направлению — в сторону Оскольского водохранилища и Изюма.

Карта СВО на 1 мая 2025 года. ВС РФ освободили населённый пункт Новое в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

На Часовоярском направлении ВСУ пытаются выбить наших военных с позиций у Ступочек. Но все атаки безуспешны. Российские штурмовики здесь не просто обороняются, но ещё и наступают. Им удалось взять северную часть этого населённого пункта.

А на Красноармейском направлении, где тоже бои не стихают и Армия России продвигается к Красноармейску (Покровску) и Днепропетровской области, удалось ликвидировать начальника РЭБ нацбатальона «Волки да Винчи» Дмитрия Герула. Его уничтожили наши дроноводы.

Над населённым пунктом Новое в Донецкой Народной Республике поднят российский флаг. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 1 мая

Канал «Архангел спецназа» сообщает об участившихся ударах по территории Курской области. Враг бьёт из РСЗО HIMARS, а также применяет Су-24М, которые могут использоваться для запуска ракет Storm Shadow. Растёт количество случаев использования БПЛА. По одной из версий, ВСУ пытаются так остановить наше продвижение в Сумской области и готовят своё наступление. Возможно, киевское командование попытается опять зайти в Олешню.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о потерях среди мирного населения за время вторжения и оккупации ВСУ. Но цифры не окончательные.

— По данным Минздрава России, с августа в Курской области нанесён ущерб здоровью 791 человеку, из них 288 человек погибли, 430 были доставлены в больницы, — рассказал глава региона.

«Рубикон» эффективно отрабатывает по подразделениям ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

В чём обвинили Зеленского в США

Американский журналист Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского врагом США. По его словам, он причастен к покушениям, в том числе на жизни консерваторов. Он напомнил, что киевский режим запретил православную церковь и перепродаёт оружие врагам Вашингтона. Но это не главное. Есть обвинения в коррупции.

— Может, проверим финансы твои и твоего окружения? К сожалению, никто ничего не проверит, ведь на этом нажились и многие американцы. Все в курсе данной схемы отмывания денег, — сказал Карлсон, добавив, что Зеленский продолжает выпрашивать у США деньги.

Ко всему прочему он заявил, что США ведут необъявленную войну с Россией, которую Вашингтон уже проиграл, что подорвало авторитет американцев.

— Небольшая группа людей ненавидит Россию по ряду причин, которые никогда не озвучивает. Отчасти из-за возрождения в России христианства — они этого не выносят, — назвал причины конфликта журналист.

Что выпрашивал Зеленский у Трампа в Ватикане

Стали известны подробности встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа во время похорон Папы Франциска. За 15-минутную встречу главарь киевского режима упрашивал американского лидера надавить на Владимира Путина и достичь полного прекращения огня для начала переговоров.

— Зеленский сообщил Трампу, что не боится идти на уступки, чтобы положить конец конфликту, но для этого ему нужны достаточно надёжные гарантии безопасности, — рассказал источник издания Axios.

В свою очередь президент США требовал от представителя Украины подписать соглашение по редкоземельным ископаемым. Пока же переговоры в Ватикане не имели результатов.

Киев угрожает сорвать День Победы

Так называемый президент Украины угрожает сорвать Парад Победы в Москве 9 Мая, куда приедут лидеры из других стран. Ему вторит депутат Верховной рады Роман Костенко. Он утверждает, что у Киева есть возможность испортить праздник.

— Если мы говорим о наших возможностях, то у нас такие возможности есть, и если там будет команда, то всё будет спланировано. Россияне стянут всё, что только есть, для того, чтобы прикрыть Красную площадь, — сказал Костенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад состоится, а Зеленский делает много заявлений, но они не всегда удачны. В этом году по Красной площади пройдут не только российские военные. Подразделения китайской армии уже приняли участие в репетиции, также возможно участие в проходе и военных из КНДР, помогавших освобождать Курскую область. Похоже, глава киевского режима не понимает, что будет означать для него нападение на вооруженные силы этих стран.

Авторы Даниил Черных