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Опубликовано 30 апреля 2025, 10:42

ВС РФ подняли российский флаг над посёлком Новое в ДНР

Появились кадры, как бойцы Российской Армии подняли флаг над посёлком Новое в Донецкой народной Республике (ДНР). Солдатам пришлось использовать весь арсенал стрелкового вооружения для зачистки территорий от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кадры публикует телеграм-канал телеканала «Звезда».

Бойцы ВС РФ подняли флаг над посёлком Новое в Донбассе. Видео © Telegram/ Zvezdanews

На видеозаписи видно, как военнослужащие штурмовых подразделений 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» с помощью ударных дронов уничтожают военную технику, огневые позиции и командно-наблюдательные пункты ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ освободили посёлок Новое в ДНР. Российские бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны.

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Российские войска ударили по заводам ВПК и складам боеприпасов Украины
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Telegram/ Zvezdanews

Полина Никифорова
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