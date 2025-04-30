ВС РФ подняли российский флаг над посёлком Новое в ДНР

Появились кадры, как бойцы Российской Армии подняли флаг над посёлком Новое в Донецкой народной Республике (ДНР). Солдатам пришлось использовать весь арсенал стрелкового вооружения для зачистки территорий от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кадры публикует телеграм-канал телеканала «Звезда».

Бойцы ВС РФ подняли флаг над посёлком Новое в Донбассе. Видео © Telegram/ Zvezdanews

На видеозаписи видно, как военнослужащие штурмовых подразделений 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» с помощью ударных дронов уничтожают военную технику, огневые позиции и командно-наблюдательные пункты ВСУ.