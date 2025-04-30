Российская армия освободила Новое в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населённый пункт Новое в ДНР
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Подразделения Вооружённых сил России освободили населённый пункт Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Новое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, отмечается, что бойцы ВС России нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны. Это произошло в районах населённых пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка (Харьковская область) и Кировск (ДНР). В результате боевых действий потери противника составили более 220 военных, две ББМ, пять орудий полевой артиллерии иностранного производства, склад боеприпасов и десять автомобилей.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили Каменку в Харьковской области. Это стало возможным благодаря активным действиям группировки войск «Запад».