ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 апреля 2025, 09:29

Российская армия освободила Новое в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населённый пункт Новое в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Подразделения Вооружённых сил России освободили населённый пункт Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Новое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, отмечается, что бойцы ВС России нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны. Это произошло в районах населённых пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка (Харьковская область) и Кировск (ДНР). В результате боевых действий потери противника составили более 220 военных, две ББМ, пять орудий полевой артиллерии иностранного производства, склад боеприпасов и десять автомобилей.

ВС РФ освободили Дорошовку в Харьковской области
ВС РФ освободили Дорошовку в Харьковской области

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Каменку в Харьковской области. Это стало возможным благодаря активным действиям группировки войск «Запад».

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar