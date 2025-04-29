ВС РФ освободили Дорошовку в Харьковской области

Минобороны РФ сообщило об освобождении очередного населённого пункта, на этот раз — в Харьковской области. Им стало село Дорошовка, которое находится в Купянском районе.

Ранее западные СМИ писали, что российские войска активно наступают в Харьковской области, используя нехватку украинской пехоты в регионе. В том же районе не так давно были уничтожены две группы иностранных наёмников. Боевики входили в состав отдельной горно-штурмовой бригады и скрывались в лесах Купянского района.