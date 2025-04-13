Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 10:54

На Западе заявили о значительном продвижении ВС РФ в Харьковской области

Bild: Российские войска продвинулись на 34 километра вглубь Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российские войска активно наступают в Харьковской области, используя нехватку украинской пехоты в регионе. Об этом пишет немецкое издание Bild.

В декабре 2024 года немецкий аналитик Юлиан Репке заявил, что отдельные российские военнослужащие форсировали реку Оскол и закрепились на западном берегу.

«Но то, что начиналось как небольшой российский плацдарм, теперь превратилось в российский прорыв шириной 34 километра и глубиной до четырёх километров за пределами естественной речной преграды», — говорится в публикации.

В результате значительного прогресса российские войска, вероятно, в ближайшее время усилят натиск на Купянск. По мнению Репке, в дальнейшем занятые территории могут быть использованы ВС РФ для наступления на Харьков.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области уничтожены две группы иностранных наёмников. Боевики входили в состав отдельной горно-штурмовой бригады и скрывались в лесах Купянского района.

Сырский заявил о наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях
Сырский заявил о наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской областях
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar