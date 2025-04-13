На Западе заявили о значительном продвижении ВС РФ в Харьковской области
Bild: Российские войска продвинулись на 34 километра вглубь Харьковской области
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Российские войска активно наступают в Харьковской области, используя нехватку украинской пехоты в регионе. Об этом пишет немецкое издание Bild.
В декабре 2024 года немецкий аналитик Юлиан Репке заявил, что отдельные российские военнослужащие форсировали реку Оскол и закрепились на западном берегу.
«Но то, что начиналось как небольшой российский плацдарм, теперь превратилось в российский прорыв шириной 34 километра и глубиной до четырёх километров за пределами естественной речной преграды», — говорится в публикации.
В результате значительного прогресса российские войска, вероятно, в ближайшее время усилят натиск на Купянск. По мнению Репке, в дальнейшем занятые территории могут быть использованы ВС РФ для наступления на Харьков.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области уничтожены две группы иностранных наёмников. Боевики входили в состав отдельной горно-штурмовой бригады и скрывались в лесах Купянского района.