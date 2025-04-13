На Западе заявили о значительном продвижении ВС РФ в Харьковской области

Российские войска активно наступают в Харьковской области, используя нехватку украинской пехоты в регионе. Об этом пишет немецкое издание Bild.

В декабре 2024 года немецкий аналитик Юлиан Репке заявил, что отдельные российские военнослужащие форсировали реку Оскол и закрепились на западном берегу.

«Но то, что начиналось как небольшой российский плацдарм, теперь превратилось в российский прорыв шириной 34 километра и глубиной до четырёх километров за пределами естественной речной преграды», — говорится в публикации.

В результате значительного прогресса российские войска, вероятно, в ближайшее время усилят натиск на Купянск. По мнению Репке, в дальнейшем занятые территории могут быть использованы ВС РФ для наступления на Харьков.