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Опубликовано 28 апреля 2025, 09:59

Российские войска освободили Каменку в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска освободили Каменку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке.

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Каменка Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

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А на выходных была завершена операция по освобождению Курской области от ВСУ. Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов за разгром противника в приграничье. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила намерение России освободить от ВСУ все территории российских субъектов, которые всё ещё находятся под контролем киевского режима.

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Александра Вишнякова
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