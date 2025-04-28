Российские войска освободили Каменку в Харьковской области
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Российские войска освободили Каменку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке.
«В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Каменка Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.
А на выходных была завершена операция по освобождению Курской области от ВСУ. Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов за разгром противника в приграничье. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила намерение России освободить от ВСУ все территории российских субъектов, которые всё ещё находятся под контролем киевского режима.