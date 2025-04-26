Освобождение Харькова, Одессы и Сум российскими войсками стало бы крупным достижением для России. Такое заявление сделал известный философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Я думаю, что это прекрасный момент, что мы освободили Курскую область от вторжения страшного врага. Так и должно быть. Большим успехом будет освобождение всех наших новых территорий, а также Харькова, Одессы и так далее», — цитирует Дугина РИА «Новости».

Философ призвал российские войска не останавливаться на достигнутом и продолжать освобождение Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что РФ не станет терпеть нацистский режим не только на своих территориях, но и на «исконных русских землях».