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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 19:20
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Дугин предложил освободить от нацистского режима Харьков, Сумы и Одессу

Дугин: Успехом для ВС РФ будет освобождение Харькова, Одессы и Сум

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Освобождение Харькова, Одессы и Сум российскими войсками стало бы крупным достижением для России. Такое заявление сделал известный философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Я думаю, что это прекрасный момент, что мы освободили Курскую область от вторжения страшного врага. Так и должно быть. Большим успехом будет освобождение всех наших новых территорий, а также Харькова, Одессы и так далее», — цитирует Дугина РИА «Новости».

Философ призвал российские войска не останавливаться на достигнутом и продолжать освобождение Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что РФ не станет терпеть нацистский режим не только на своих территориях, но и на «исконных русских землях».

Напомним, что сегодня российские войска полностью освободили Курскую область, о чём доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. Глава государства высоко оценил работу отдельных подразделений в Курской области и поблагодарил военнослужащих за решающий вклад в разгром противника.

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Полина Никифорова
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