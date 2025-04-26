Россия поставила жирный крест на плане Владимира Зеленского выторговать что-либо в обмен на территории Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Освобождение Курской области — веха, которая отразится и на международных процессах. На попытках Зеленского что-то выторговать в обмен на Курскую землю поставлен жирный крест. Это существенно ослабляет и его позиции, и варианты торга, с которыми Зеленский носится с площадки на площадку», — написал дипломат в своём телеграм-канале.

Мирошник добавил, что поддержки Запада не хватило для сохранения присутствия ВСУ в пределах границ российского региона. В итоге, по его словам, главарь киевского режима остался «голым королём» на международной площадке.