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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 17:35
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В МИД РФ назвали освобождение Курской области «жирным крестом» на плане Зеленского

Мирошник: На плане Зеленского обменять Курщину на другие земли поставлен крест

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Россия поставила жирный крест на плане Владимира Зеленского выторговать что-либо в обмен на территории Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Освобождение Курской области — веха, которая отразится и на международных процессах. На попытках Зеленского что-то выторговать в обмен на Курскую землю поставлен жирный крест. Это существенно ослабляет и его позиции, и варианты торга, с которыми Зеленский носится с площадки на площадку», — написал дипломат в своём телеграм-канале.

Мирошник добавил, что поддержки Запада не хватило для сохранения присутствия ВСУ в пределах границ российского региона. В итоге, по его словам, главарь киевского режима остался «голым королём» на международной площадке.

Напомним, что сегодня российские войска полностью освободили Курскую область, о чём доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. Глава государства высоко оценил работу отдельных подразделений в Курской области и поблагодарил военнослужащих за решающий вклад в разгром противника.

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Алена Пенчугина
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