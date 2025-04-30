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Опубликовано 30 апреля 2025, 10:01

Российские войска ударили по заводам ВПК и складам боеприпасов Украины

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В течение последних суток российские войска в рамках СВО нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и складам боеприпасов украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, предприятия ВПК Украины, склады с боеприпасами, а также места временного размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников были атакованы в 156 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за прошедшие сутки освободили Новое в ДНР. Кроме того, наши бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны.

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Наталья Демьянова
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