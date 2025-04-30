ВСУ применили реактивный ударный БПЛА нового типа при атаке на ЛНР

В Луганской Народной Республике зафиксирован случай применения Вооружёнными силами Украины реактивного ударного беспилотника самолётного типа, который был принудительно посажен российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Изучение обломков показало, что аппарат сделан из карбона и оснащён миниатюрным реактивным двигателем, что позволяет ему развивать высокую скорость и теоретически преодолевать расстояние до 500 километров. Данная модель БПЛА ранее практически не использовалась.